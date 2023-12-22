...

Berangkat ke JCC, Ganjar Kenakan Baju Adat Rote NTT dan Mahfud Pakai Baju Adat Madura

Giffar Rivana, Jurnalis · Jum'at 22 Desember 2023 19:15 WIB
Paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berangkat menuju Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (22/12). Keduanya berangkat bersamaan dari Posko Ganjar-Mahfud di Jalan Teuku Umar, Menteng, sebelumnya keduanya melakukan pertemuan selama 30 menit.
 
Ganjar terlihat mengenakan pakaian suku adat Rote Nusa Tenggara Timur (NTT), sedangkan Mahfud mengenakan pakian adat Madura.
 
Reporter: Giffar Rivana

(fru)

