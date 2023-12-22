...

Jokowi Ngaku Tak Berikan Wejangan Terkait Debat Cawapres ke Gibran

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Jum'at 22 Desember 2023 15:07 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak memberikan wejangan secara khusus kepada anaknya Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut dua.
 
Hal tersebut menanggapi bakal dilaksanakannya debat cawapres perdana yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023) malam.
 
Jokowi menyebut bahwa Gibran tidak secara khusus meminta doa atau wejangan dari dirinya. Sebab, kata Jokowi, sudah cukup lama putra sulungnya itu tak menemuinya.
 
