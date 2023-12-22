Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Mahfud MD menyebutkan pentingnya seorang calon pemimpin memiliki kapabilitas dan harus siap dalam berbagai bidang. Hal tersebut disampaikan Mahfud MD dalam konferensi Pers di The Hermitage, Jalan Cilacap, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (22/12/2023) pagi.

Pernyataan Mahfud MD itu berkaitan dengan pertanyaan awak media yang menyebutkan topik debat Cawapres yang diadakan KPU RI di JCC Senayan nanti malam adalah Ekonomi Kerakyatan, Ekonomi Digital, Keuangan, Investasi Pajak, Perdagangan, Pengelolaan APBN/APBD, Infrastruktur, dan Perkotaan.

Ia mengaku mendapatkan sejumlah materi debat oleh tokoh-tokoh yang mendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3. Namun ia belum sempat membaca bahan materi debat secara keseluruhan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menilai, debat merupakan kemampuan sendiri, bukan berdasarkan belajar bahan materi debat selama satu minggu atau bahkan berbulan-bulan.

