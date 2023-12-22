Video Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana menyambut capres Prabowo Subianto viral di media sosial. Nana terlihat berdiri di antara tim pemenangan Prabowo. Lokasi video itu ada di Lanumad Ahmad Yani Semarang, Sabtu (9/12/2023).

Menanggapi hal itu, Nana Sudjana mengatakan penjemputan itu baginya merupakan protokoler yang rutin dilakukan ketika ada pejabat yang datang.

Kontributor: Eka Setiawan

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

