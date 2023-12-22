...

Tiga Orangutan yang Diselundupkan ke Thailand Direpatriasi ke Indonesia

Hasnugara, Jurnalis · Jum'at 22 Desember 2023 07:52 WIB
Pemerintah Thailand memulangkan tiga orangutan yang diselundupkan ke Bangkok pada 2016 silam.
 
Langkah ini dilakukan atas kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Thailand. Ketiga orangutan ini tiba di Terminal Cargo Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (21/12/2023) malam.
 
 
Sejak tahun 2006, Pemerintah Indonesia dan Thailand telah memulangkan 71 orangutan asli Sumatra yang diselundupkan ke Thailand.
 
Ketiga orangutan tersebut akan dibawa ke pusat rehabilitasi orangutan di Jambi, sebelum dilepasliarkan ke habitatnya di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh.
 
Reporter: Hasnugara
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

