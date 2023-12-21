Sambut liburan Nataru 2024, Galeri Nasional Indonesia menggelar pameran hingga Ruang Aktivitas Anak dan Keluarga.

Bertajuk 'Seni Rupa Indonesia Kini: Pascamasa, pembukaan pameran berlangsung di Plaza Gedung A Galeri Nasional Indonesia. Karya seni rupa ini akan menampilkan karya-karya termutakhir dari 12 peserta pameran.

Pameran yang dibuka dari 21-20 Januari 2024 menjadi pilihan buat mengisi libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

Reporter: Wiwie Heryani

Produser: Febri Rachadi

(fru)

