Isi Liburan Nataru 2024, Galeri Nasional Indonesia Gelar Pameran hingga Ruang Aktivitas Anak dan Keluarga

Wiwie Heryani, Jurnalis · Kamis 21 Desember 2023 15:51 WIB
Sambut liburan Nataru 2024, Galeri Nasional Indonesia menggelar pameran hingga Ruang Aktivitas Anak dan Keluarga. 
 
Bertajuk 'Seni Rupa Indonesia Kini: Pascamasa, pembukaan pameran berlangsung di Plaza Gedung A Galeri Nasional Indonesia. Karya seni rupa ini akan menampilkan karya-karya termutakhir dari 12 peserta pameran.
 
Pameran yang dibuka dari 21-20 Januari 2024 menjadi pilihan buat mengisi libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
 
Reporter: Wiwie Heryani 
Produser: Febri Rachadi

