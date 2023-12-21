Sambut liburan Nataru 2024, Galeri Nasional Indonesia menggelar pameran hingga Ruang Aktivitas Anak dan Keluarga.
Bertajuk 'Seni Rupa Indonesia Kini: Pascamasa, pembukaan pameran berlangsung di Plaza Gedung A Galeri Nasional Indonesia. Karya seni rupa ini akan menampilkan karya-karya termutakhir dari 12 peserta pameran.
Pameran yang dibuka dari 21-20 Januari 2024 menjadi pilihan buat mengisi libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
Reporter: Wiwie Heryani
Produser: Febri Rachadi
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow