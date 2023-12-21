...

Hadiri Teman Cerita Festival, Ganjar Pranowo Diroasting Sejumlah Komika

Ryan Rahman, Jurnalis · Kamis 21 Desember 2023 23:08 WIB
Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri acara idn festival teman cerita di Djakarta Theater, Kamis (21/12). Ganjar turut memaparkan visi misi bersama dengan cawapres Mahfud MD, Capres yang disusung Partai Perindo juga diroasting oleh para stand up komedian untuk memberikan kritikan.
 
Ganjar memiliki fokus terkait penanganan UU ITE yang dianggap pasal karet dan memberikan jalur cepat bagi penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial.
 
Reporter: Ryan Rahman & Dede Rudi

(fru)

