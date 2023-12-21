Sebuah rumah di Kramat Jati, Jakarta Timur ludes terbakar pada Kamis (21/12/2023) siang. Api yang membesar dengan cepat membuat rumah seluas 400 meter persegi tersebut ludes terbakar.

Petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Timur dibantu warga berupaya memadamkan api dan menurunkan 14 unit mobil damkar agar api tidak merambat. Diduga kebakaran dipicu akibat salah satu penghuni membuang puntung rokok di tempat sampah dalam rumah.

Kontributor: Rio Manik

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

