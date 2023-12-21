...

Kebakaran Hanguskan Rumah Seluas 400 Meter di Kramat Jati, Jakarta Timur

Rio Manik, Jurnalis · Kamis 21 Desember 2023 18:40 WIB
Sebuah rumah di Kramat Jati, Jakarta Timur ludes terbakar pada Kamis (21/12/2023) siang. Api yang membesar dengan cepat membuat rumah seluas 400 meter persegi tersebut ludes terbakar.
 
Petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Timur dibantu warga berupaya memadamkan api dan menurunkan 14 unit mobil damkar agar api tidak merambat. Diduga kebakaran dipicu akibat salah satu penghuni membuang puntung rokok di tempat sampah dalam rumah.
 
Kontributor: Rio Manik
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

