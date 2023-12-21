Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota menangkap pesepakbola Egwuatu Godstime Ouseloka yang menampar seorang pria di Tangerang Kota dan viral di media sosial.

Godstime Ouseloka ditetapkan sebagai tersangka setelah kepolisian menerima laporan korban dan memeriksa sejumlah saksi.

Diketahui, motif Godstime Ouseloka melakukan kekerasan akibat kesal ditegur saat mobilnya menyenggol mobil korban.

Kontributor: Sukron

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

