Tim Gegana Evakuasi Koper Hitam Mencurigakan di Hotel Jakpus

Miftahul Ghani, Jurnalis · Kamis 21 Desember 2023 07:54 WIB
Tim Gegana Polda Metro Jaya mengevakuasi benda mencurigakan di sebuah hotel, di kawasan Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (21/12) dini hari. Benda mencurigakan tersebut diketahui berupa koper berwarna hitam persegi empat.
 
Tim Gegana langsung mengidentifikasi benda mencurigakan itu dengan sinar x. Hasil identifikasi dan pemeriksaan tidak ditemukan unsur bahan peledak (bom).
 
Meski tidak ditemukan unsur bahan peledak, petugas tetap mengevakuasi koper itu guna diperiksa dan dilakukannya penyelidikan lebih lanjut 
 
Kontributor: Miftahul Ghani 
Produser: Akira AW

(fru)

