Badai Dasyat Menghancurkan Rumah Warga di Pennsylvania, AS

Rabu 20 Desember 2023 19:00 WIB
Warga AS membersihkan rumah pasca badai dashyat merusak dari Pennsylvania hingga Maine. Beberapa air sungai di wilayah tersebut naik lebih tinggi lagi. Sedikitnya 5 tewas.
 
Teknisi berusaha memulihkan listrik ke ratusan ribu pelanggan setelah badai dahsyat tersebut. Badai dengan angin berkecepatan angin 96 kph hantam beberapa daerah.
 
Di Waterville, Maine, selusin mobil mengambang di tempat parkir yang banjir, dikelilingi oleh puing-puing, batang kayu, papan dan tumbuhan.
 
Banyak komunitas yang mendapat curah hujan lebih dari 7,6 cm selama badai. Polisi Negara Bagian Maine mencari 2 orang yang mobilnya tersapu banjir. 
 
Beberapa kota di Vermont mengalami lebih banyak kerusakan akibat banjir. 17 orang diselamatkan dari banjir di Conway, New Hampshire, 4 antaranya dengan helikopter.
 
Sumber ; APTN/Reuters

(fru)

