Lusinan pengunjuk rasa bentangkan spanduk menyerukan gencatan senjata di Gaza, Selasa (19/12). Insiden terjadi ketika para demonstran sedang melakukan tur resmi ke Gedung Capitol AS.

Di bawah kubah Capitol, mereka mengeluarkan spanduk, meneriakkan "Gencatan Senjata sekarang."

Kelompok tersebut meletakkan puluhan sepatu anak-anak di lantai untuk melambangkan ribuan korban sipil yang terjadi sejak perang dimulai antara Israel dan Hamas.

Demonstran juga menyerukan penghapusan penghalang di sepanjang perbatasan selatan AS. Senat Partai Demokrat dan Republik merundingkan perubahan kebijakan perbatasan dan imigrasi dalam paket bantuan senilai $110 miliar atau Rp 1,6 trilyun untuk Ukraina, Israel dan prioritas lainnya.

Polisi Capitol AS turun tangan dan memisahkan jurnalis dari para demonstran.

Setelah 20 menit, para pengunjuk rasa dibawa keluar oleh polisi tanpa insiden lebih lanjut.

Sumber : APTN/Reuters

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News