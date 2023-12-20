Inspeksi mendadak (sidak) dilakukan petugas Disnakertransgi Provinsi DKI Jakarta, Selasa (19/12). Sidak ini dilakukan ke sejumlah agen gas LPG 3 kg di kawasan Rawasari, Cempaka Putih, Jakpus
Sidak bersama petugas Pertamina ini guna memastikan ketersediaan gas LPG 3 kg selama Nataru. Masyarakat diimbau agar membeli gas LPG 3 kg sesuai kebutuhan rumah tangga mereka
Kontributor: Rani Stones Sanjaya
Produser: Akira AW
(rns)
