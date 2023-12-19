Tim pendatang baru, Kesatria Bengawan Solo resmi memperkenalkan skuadnya di ajang IBL 2024. Acara peluncuran tersebut digelar di GOR Sritek Arena, Solo.

Dihadiri Menpora RI, Dito Ariotedjo, launching tim Kesatria Bengawan Solo begitu meriah dengan perkenalan sebanyak 16 pemain. Menpora mengapresiasi klub ini yang diharapkan bisa mewarnai industri basket nasional.

Sementara, Presiden Kesatria Bengawan Solo, Yakup Hasibuan memastikan timnya siap bersaing di IBL 2024. Ia juga mengatakan pembinaan pemain bakal dimaksimalkan untuk melahirkan potensi baru di Jawa Tengah termasuk Kota Solo.

Reporter : Septyantoro

Produser: Febry Rachadi

(rns)

