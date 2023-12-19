...

Hadiri Perkenalan Tim Kesatria Bengawan Solo, Menpora Dito Sebut Bangga Ada Klub Baru yang Siap Ramaikan IBL 2024

Septyantoro, Jurnalis · Selasa 19 Desember 2023 15:10 WIB
Tim pendatang baru, Kesatria Bengawan Solo resmi memperkenalkan skuadnya di ajang IBL 2024. Acara peluncuran tersebut digelar di GOR Sritek Arena, Solo.
 
Dihadiri Menpora RI, Dito Ariotedjo, launching tim Kesatria Bengawan Solo begitu meriah dengan perkenalan sebanyak 16 pemain. Menpora mengapresiasi klub ini yang diharapkan bisa mewarnai industri basket nasional.
 
Sementara, Presiden Kesatria Bengawan Solo, Yakup Hasibuan memastikan timnya siap bersaing di IBL 2024. Ia juga mengatakan pembinaan pemain bakal dimaksimalkan untuk melahirkan potensi baru di  Jawa Tengah termasuk Kota Solo.
 
Reporter : Septyantoro
Produser: Febry Rachadi

(rns)

