Tekankan Pentingnya Pemilu, Mahfud MD Ajak Masyarakat Pilih Pemimpin Terbaik di Antara Pilihan yang Ada

Riana Rizkia, Jurnalis · Selasa 19 Desember 2023 22:00 WIB
Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengajak seluruh rakyat Indonesia agar turut terlibat dalam pemilihan umum (Pemilu) untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
 
Hal itu diungkap Mahfud saat mengikuti dialog kebangsaan dengan ratusan pimpinan Pondok Pesantren (ponpes) se-Banten, Selasa (19/12/2023). 
 
Awalnya, Mahfud meminta kepada rakyat Indonesia, khususnya para peserta dialog yang hadir hari ini untuk bisa memilih calon pemimpin yang baik.
 
Meskipun Mahfud menyadari bahwa tidak ada satu calon pun yang benar-benar baik. Ia mengakui bahwa setiap calon pemimpin memiliki celah dan cacat. Namun tugas rakyat Indonesia adalah memilih yang paling baik di antara beberapa pilihan yang ada. 

