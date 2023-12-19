...

Jelang Nataru, Produsen Terompet di Medan Kebanjiran Order

Ahmad Ridwan Nasution, Jurnalis · Selasa 19 Desember 2023 20:00 WIB
Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2024, pengrajin terompet di Kota Medan kebanjiran pesanan.
 
Berbagai macam terompet mulai dari jenis terompet biasa hingga terompet naga diproduksi dengan harga variasi dimulai dari Rp5 ribu hingga Rp25 ribu.
 
Salah satu pengrajin terompet mengaku telah membuat 6.000 terompet, 3.500 terompet masih dalam proses produksi.
 
Terompet kerap dicari masyarakat untuk mengisi waktu dalam memeriahkan perayaan Natal dan Tahun Baru.

