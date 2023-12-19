Pejabat Hamas Osama Hamdan di Beirut bersumpah bahwa Israel dengan dukungan AS, tidak akan berhasil untuk mengusir semua warga Palestina dari Gaza.

Selama di Israel, Menhan AS Lloyd Austin membahas perang di Gaza dengan pejabat Israel.

Austin diperkirakan akan menekan Israel untuk menghentikan operasi tempur di Gaza.

AS akan menekan Israel untuk bertindak dan mengurangi dampak buruk terhadap warga sipil.

Hamdan tegaskan Hamas tidak akan melepaskan sandera sampai perang di Gaza berakhir.

PM Benjamin Netanyahu bersikeras akan terus berperang sampai menyingkirkan Hamas menghancurkan kemampuan militer Hamas yang tangguh dan membebaskan puluhan sandera yang masih ditahan di Gaza sejak serangan mematikan di Israel pada 7/10.

