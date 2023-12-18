Inter Milan kian kokoh tak tertandingi di puncak klasemen Liga Italia 2023/2024 usai mengalahkan Lazio 2-0.

Melawat ke Stadion Olimpico, Nerazzurri tampil agresif dan dominan. Lautaro Martinez memecah kebuntuan di penghujung babak pertama (40'). Marcus Thuram kemudian gandakan keunggulan di pertengahan babak kedua (66').

Ini menjadi tiga kemenangan beruntun Inter di liga dan membuat mereka kini unggul empat poin atas rival terdekat Juventus.

