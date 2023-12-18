Mobil ekspedisi terbakar di Jalan Nasional Lintas Timur, Muarojambi, Jambi, Minggu (17/12/2023) malam. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran tersebut.

Api baru bisa dipadamkan setelah sejumlah mobil damkar Kabupaten Muarojambi datang ke lokasi kejadian.

Sopir mobil tersebut baru mengetahui mobilnya terbakar saat melihat asap keluar dari belakang mobil yang dikendarainya.

Akibat kejadian tersebut, isi paket dalam mobil ekspedisi ludes terbakar.

Kontributor: Azhari Sultan Jambi

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

