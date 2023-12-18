...

Korban Erupsi Gunung Marapi Zhafira Zahrim Febrina Meninggal Dunia

Budi Sunandar, Jurnalis · Senin 18 Desember 2023 10:00 WIB
Seorang korban erupsi Gunung Marapi, Zhafira Zahrim Febrina dinyatakan meninggal dunia. Sebelumnya Zhafira sempat dirawat intensif selama 2 minggu di RSUP Dr. M. Djamil Padang.
 
Zhafira mengalami luka bakar hampir 41 persen dan kondisinya menurun karena mengalami luka bakar di bagian organ dalam, sebelum dinyatakan meninggal dunia, Minggu (17/12/2023) pukul 17.45 WIB
 
Suasana haru menyelimuti rumah duka mahasiswi D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang yang videonya saat erupsi Gunung Marapi viral di media sosial.
 
Kontributor: Budi Sunandar 
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

