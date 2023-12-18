Seorang korban erupsi Gunung Marapi, Zhafira Zahrim Febrina dinyatakan meninggal dunia. Sebelumnya Zhafira sempat dirawat intensif selama 2 minggu di RSUP Dr. M. Djamil Padang.

Zhafira mengalami luka bakar hampir 41 persen dan kondisinya menurun karena mengalami luka bakar di bagian organ dalam, sebelum dinyatakan meninggal dunia, Minggu (17/12/2023) pukul 17.45 WIB

Suasana haru menyelimuti rumah duka mahasiswi D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang yang videonya saat erupsi Gunung Marapi viral di media sosial.

Kontributor: Budi Sunandar

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

