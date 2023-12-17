Bocah ajaib 17 tahun asal Brasil, Endrick Felipe mendapat sambutan hangat saat tiba di markas Real Madrid. Bintang-bintang Los Blancos sangat terbuka menyambut kedatangan bintang masa depan timnas Brasil itu.

Ini menjadi kali perdana bagi Endrick menginjakkan kaki di Ciudad Real Madrid, sejak transfernya disepakati dengan Palmeiras akhir tahun lalu. Namun Endrick baru bisa bergabung saat usianya 18 tahun pada Juni 2024.

Produser: Andika Gesta

Video Editor: Fani G.

