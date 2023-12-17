Kesenjangan sosial masih menjadi persoalan yang tak kunjung teratasi di Kota Bekasi. Berbagai kalangan salah satunya mahasiswa pascasarjana prodi Ilmu Komunikasi Politik Univeritas Paramadina turut menaruh perhatian atas persoalan ini.

Hal itu diwujudkan melalui program pemberdayaan masyarakat di Kampung Kandang Kecil, Harapan Mulya, Kota Bekasi yang dilaksanakan pada Sabtu, (16/12/2023). Kegiatan pemberdayaan dibuka langsung oleh PJ Walikota Bekasi Gani Muhammad.

Program pemberdayaan diisi dengan pelatihan pengelolaan bank sampah, pelatihan budidaya maggot, serta pelatihan videografi dan fotografi untuk masyarakat sekitar. PJ Walikota Bekasi menaruh perhatian serius dan mengapresiasi kegiatan Universitas Paramadina yang dilaksanakan di Kampung Kandang Kecil

Dalam kegiatan ini PJ Walikota Bekasi juga sekaligus meresmikan Perpustakaan Darul Futuuh. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini sebagai upaya Universitas Paramadina untuk turut serta menyelesaikan persoalan kesenjangan di Kota Bekasi.

Selain pelatihan juga dibagikan 250 paket sembako bagi dhuafa dan warga kurang mampu di Kampung Kandang Kecil. Pemberdayaan dan bakti sosial ini merupakan konsep pembangunan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, komunitas, akademisi, pengusaha, serta media.

Diharapkan sinergi ini bisa memberikan hasil terbaik untuk menyelesaikan masalah.

(fru)

