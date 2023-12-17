Aksi pungutan liar sejumlah oknum preman viral di media sosial. Aksi itu terjadi di sebuah wisata pantai di Kota Padang, Sumbar.

Dalam video pelaku meminta uang parkir mulai dari Rp5.000-Rp15.000. Pelaku juga meminta uang parkir tersebut dengan cara memaksa.

Sejumlah petugas kepolisian berpakaian preman pun bergerak cepat. Mereka mendatangi lokasi dan melakukan pengintaian terhadap pelaku.

Penangkapan pelaku diwarnai aksi kejar-kejaran dengan petugas. Alhasil, dua orang pelaku yang sempat viral berhasil diamankan.

Kontributor: Budi Sunandar

Produser: Akira AW

(fru)

