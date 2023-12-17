...

Viral Pungli di Wisata Pantai Padang, Penangkapan Pelaku Berlangsung Dramatis

Budi Sunandar, Jurnalis · Minggu 17 Desember 2023 14:30 WIB
Aksi pungutan liar sejumlah oknum preman viral di media sosial. Aksi itu terjadi di sebuah wisata pantai di Kota Padang, Sumbar.  
 
Dalam video pelaku meminta uang parkir mulai dari Rp5.000-Rp15.000. Pelaku juga meminta uang parkir tersebut dengan cara memaksa.
 
Sejumlah petugas kepolisian berpakaian preman pun bergerak cepat. Mereka mendatangi lokasi dan melakukan pengintaian terhadap pelaku. 
 
Penangkapan pelaku diwarnai aksi kejar-kejaran dengan petugas. Alhasil, dua orang pelaku yang sempat viral berhasil diamankan. 
 
Kontributor: Budi Sunandar 
Produser: Akira AW

(fru)

