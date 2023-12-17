Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengikuti Kirab Budaya Nitilaku, Minggu (17/12). Lokasi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kirab Budaya Nitilaku digelar sebagai rangkaian kegiatan Dies Natalis ke-74 UGM.

Ganjar berjalan kaki bersama ribuan civitas academica UGM. Ganjar juga mengenakan pakaian adat Kalimantan yang ia beli usai berkunjung ke IKN.

Melalui kegiatan ini, Ganjar berpesan agar civitas academica UGM tidak melupakan sejarah.

Kontributor: Gunanto Farhan

Produser: Akira AW

