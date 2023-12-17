Seorang pengendara sepeda motor terjepit di kolong truk bermuatan tanah di Jalan Raya Serang, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (16/12). Kaki kanan korban yang terjepit membuat warga kesulitan mengevakuasi.

Satlantas Polresta Tangerang yang mendapat laporan lalu menerjunkan mobil forklift. Tubuh korban berhasil dikeluarkan usai ban truk diangkat oleh mobil forklift.

Korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat pertolongan medis. Kejadian berawal saat truk mengalami pecah ban dan hilang kendali sehingga menabrak pemotor.

Sopir truk yang kabur karena panik kini masih dalam proses pengejaran polisi

Kontributor: Aimarrani

Produser: Akira AW

(fru)

