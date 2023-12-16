Rebecca Welch akan menciptakan sejarah di Liga Inggris. Wasit berusia 40 tahun itu akan bertugas pada laga Fulham vs Burnley di Craven Cottage, pada 23 Desember 2023.

Ia bakal menjadi wasit perempuan pertama yang mempimpin pertandingan di kasta tertinggi sepakbola Inggris.

Rebecca sudah bertugas menjadi wasit sejak tahun 2010 sebagai wasit reguler liga wanita WSL Dirinya juga pernah terlibat dalam pertandingan di Piala Eropa 2022 dan Piala Dunia 2023.

------------

Produser : Febry Rachadi

Video Editor: Fani G.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News