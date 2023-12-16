Umat Muslim menghadiri salat Jumat di Palestina di tengah perang antara Israel-Hamas. Presiden Palestina dijadwalkan bertemu pejabat AS untuk bahas pengaturan pascaperang di Gaza. Sementara, seruan internasional untuk gencatan senjata semakin meningkat.

Israel telah menuai kemarahan internasional dan kritik atas pembunuhan warga sipil. 18.700 warga Palestina telah terbunuh, menurut Kementerian Kesehatan Hamas.

Produser : Betty Usman

Sumber : APTN

