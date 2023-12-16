...

Tiba di Tokyo, Jokowi Bertemu PM Kishida Minta Dukungan Hilirisasi Industri Mineral

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Sabtu 16 Desember 2023 19:00 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama rombongan terbatas tiba di Bandara Internasional Haneda, Tokyo, Jepang, pada Sabtu, (16/12/2023).
 
Kedatangan Presiden disambut Wakil Menteri Luar Negeri Parlemen Jepang Komura Masahiro, hingga Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi.
 
Setibanya di Tokyo Presiden Jokowi langsung melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida di Kantor PM Jepang. 
 
Presiden Jokowi dan PM Kishida membahas kerja sama kedua negara di berbagai bidang. Salah satunya, terkait kerja sama Indonesia-Jepang dalam pembangunan MRT Jakarta.
 
Indonesia juga menekankan pentingnya kerja sama dekarbonisasi pendanaan yang inklusif dan transfer teknologi rendah karbon. 
 
Kedua pemimpin negara turut membahas kerja sama di bidang mineral kritis serta maritim. Presiden berharap Jepang dapat mendukung kemajuan hilirisasi industri mineral Indonesia. 
 
Isu terkait Palestina juga dibahas kedua pemimpin ini.
 
Reporter : Raka Dwi Novianto
Produser: Reza Ramadhan

