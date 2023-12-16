Sandiaga Uno mengaku telah memberikan masukan pada Mahfud MD guna melakoni debat kedua pada Jumat 22 Desember 2023 nanti. Debat kedua sendiri hanya secsra khusus diikuti oleh ketiga Cawapres.

Materi pada debat kedua adalah seputar soal ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Sandiaga yang menjabat Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud memberikan masukan sesuai dengan tema.

Sandiaga juga berbagi pengalaman pada Mahfud MD agar menjaga kesiapan fisik sebelum hari H. Sandiaga sendiri pernah menjalani hal yang sama pada Pilpres 2019 silam. Dia meyakini, Mahfud MD cepat menguasai materi dan menyiapkan kebugaran fisik jelang debat.

Reporter: Nunung Purnomo

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

