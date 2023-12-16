Capres Partai Perindo, Ganjar Pranowo blusukan ke Pasar Kranggan Mas, Sabtu, (16/12/2023). Ganjar ditemani Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo. Kedatangan Ganjar ini membuat disambut antusias warga.

Mereka bergantian salaman dengan Ganjar. Keduanya pun dikerumuni oleh para pedagang yang mengidolakannya. Terlihat pedagang bergembira atas kedatangan Ganjar tersebut.

Warga pun curhat kepada Ganjar soal tingginya harga pangan. Misalnya beras dari Rp8 ribu sekarang naik menjadi Rp11.500

Reporter : Irfan Maulana

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News