...

Ditemani Hary Tanoesoedibjo, Ganjar Blusukan ke Pasar Kranggan Bekasi

Irfan Maulana, Jurnalis · Sabtu 16 Desember 2023 16:00 WIB
A A A
Capres Partai Perindo, Ganjar Pranowo blusukan ke Pasar Kranggan Mas, Sabtu, (16/12/2023). Ganjar ditemani Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo. Kedatangan Ganjar ini membuat disambut antusias warga. 
 
Mereka bergantian salaman dengan Ganjar. Keduanya pun dikerumuni oleh para pedagang yang mengidolakannya. Terlihat pedagang bergembira atas kedatangan Ganjar tersebut.
 
Warga pun curhat kepada Ganjar soal tingginya harga pangan. Misalnya beras dari Rp8 ribu sekarang naik menjadi Rp11.500
 
Reporter : Irfan Maulana
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini