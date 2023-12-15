Pangkostrad Mayjen TNI Mohammad Saleh meresmikan sarana air bersih di Desa Batu Beriga, Kecamatan Lubuk Besar, Bangka Tengah, Jumat (15/12).

Bantuan sarana air bersih diharapkan dapat dimanfaatkan oleh warga sehingga kualitas kesehatan semakin meningkat.

Pangkostrad juga melakukan penyaluran bakti sosial berupa bantuan bibit tanaman, bantuan sembako, hingga layanan kesehatan gratis.

Kontributor: Rachmat Kurniawan

