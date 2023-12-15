Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengunjungi Ponpes Miftahul Huda, Tasikmalaya, Jumat (15/12). Dalam kunjungannya, Mahfud didampingi Sandiaga Uno melakukan pertemuan tertutup dengan pimpinan Ponpes Miftahul Huda Kyai Asep Maoshul Affandy.

Mahfud menyebut peran pesantren dalam menjaga NKRI perlu untuk diperjuangkan dan berjanji meningkatkan kesejahteraan santri dan guru Madrasah.

