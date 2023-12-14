...

Menteri Kesehatan Tegaskan Kasus Covid-19 yang Meningkat di Indonesia Bukan Varian Baru

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Kamis 14 Desember 2023 22:00 WIB
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan kasus Covid-19 yang meningkat di Indonesia bukanlah varian baru, melainkan sub varian EG.5 atau omicron.
 
Dirinya menjelaskan, sub varian omicron EG.5 yang kini mendominasi jumlah kasus Covid-19 di Indonesia umumnya dibawa oleh para pelaku perjalanan luar negeri.
 
Meski tingkat penularannya terbilang cukup cepat, namun tingkat kefatalannya justru sangat rendah. Agar penularannya tidak terus meningkat, Menkes mengimbau masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan dan pola hidup sehat. 
 
Masyarakat yang sering berpergian keluar negeri terutama para lansia diimbau untuk melengkapi vaksinasi dosis ketiga dan keempat demi menjaga daya tahan tubuh.

