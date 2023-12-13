Nasib malang menimpa selebritas tanah air, Baim Wong. Kantor agensi barunya ambruk saat dirinya melakukan room tour perdana.

Plafon dan kaca pembatas ruangan pecah saat area kantor tengah dipenuhi awak media. Untungnya, beberapa orang berinisiatif mengarahkan hadirin untuk keluar dengan tenang.

Baim Wong mengaku belum mengetahui penyebab insiden tersebut.

Produser : Dea K.Charity

Video : Thanks to Starpro

(rns)

