Geger Penemuan 5 Mayat di Kampus UNPRI Medan, Ternyata Cadaver Fakultas Kedokteran

Ahmad Ridwan Nasution, Jurnalis · Rabu 13 Desember 2023 20:21 WIB
Geger penemuan 5 mayat di Kampus Universitas Prima Indonesia di Medan. Pihak kampus menjelaskan bahwa mayat tersebut merupakan cadaver milik Fakultas Kedokteran
 
Lima cadaver ini dikeluarkan dari bak laboratorium anatomi FK Unpri dan di jajarkan di lab anatomi untuk diperiksa.
 
Cadaver ini dipergunakan untuk dipergunakan sebagai media belajar praktikum anatomi sejak tahun 2008 lalu.

