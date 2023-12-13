...

Video Geng Motor yang Lakukan Penghadangan dan Perusakan Viral di Media Sosial

Yohannes Tobing, Jurnalis · Rabu 13 Desember 2023 19:00 WIB
Sebuah video yang memperlihatkan rombongan geng motor melakukan pengrusakan di Tanjung Priok, Jakarta Utara viral di media sosial.
 
Rekaman video tersebut menampilkan puluhan motor yang sedang melintas melakukan pengrusakan terhadap motor yang berada di sisi lain jalan. 
 
Seorang warga yang nyaris menjadi korban mengatakan, bahwa aksi ini terjadi pada Selasa (12/12/2023) malam dimana gerombolan tersebut menghadang warga atau pengendara dengan mengacungkan senjata tajam. 

