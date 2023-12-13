Pengunjuk rasa di luar Knesset, Jerusalem Selasa (12/12) menyerukan pembebasan sandera tersisa di Gaza. Massa membawa lilin dan mengibarkan bendera serta spanduk tinggi-tinggi sambil meneriakkan agar para tawanan yang tersisa dibebaskan.

Sekitar 240 orang disandera oleh Hamas selama serangan militan di Israel selatan 7/10. Serangan tersebut dibalas Israel serangan udara dan serangan darat sporadis di Gaza.

Hamas masih menyandera 117 orang dan sisa 20 orang lainnya tewas. Lebih dari 100 tawanan dibebaskan bulan lalu dalam gencatan senjata selama seminggu.

Perang tersebut menyebabkan kematian dan kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan sebagian besar wilayah utara Gaza hancur.

18.000 warga Palestina terbunuh, 80% dari 2,3 juta penduduknya terpaksa mengungsi.



Sumber : APTN/Reuters

(fru)

