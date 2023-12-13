Pejabat senior Hamas mengatakan Presiden AS menyadari operasi militer Israel "adalah tindakan gila". Biden berkomentar Israel berisiko kehilangan dukungan internasional karena "pengeboman sporadis” di Gaza.

Biden berbicara pada acara penggalangan dana untuk pemilihannya kembali. Dia mengecam pasukan Israel karena menghancurkan mainan di sebuah toko di Gaza dan menahan sejumlah pria yang ditelanjangi hingga hanya mengenakan pakaian dalam.

Sebuah video menunjukkan tentara Israel melemparkan mainan ke dalam sebuah toko di Gaza. Hamdan menggambarkan video tersebut sebagai sesuatu yang "menjijikkan". Berbicara tentang video warga ditahan dan terlihat berbaris dan ditelanjangi, Hamdan mengatakan kejahatan serupa dilakukan Nazi terhadap Yahudi dan Amerika di Baghdad selama pendudukan AS-Irak. Hamdan mengatakan orang-orang yang ditahan oleh pasukan Israel termasuk jurnalis, dokter, dan insinyur.





Sumber : APTN/Reuters

