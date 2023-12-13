Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait kelanjutan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur jika dirinya terpilih.

Anies menyebut menyebut kalau ada masalah terutama di DKI Jakarta jangan ditinggalkan melainkan harus diselesaikan.

Anies pun enggan meniru gaya Pemerintahan Belanda dengan memindahkan pusat Ibu Kota, Menurutnya Kalimantan perlu pembangunan sekolah hingga transportasi kereta api.

(fru)

