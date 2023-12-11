...

Ayu Soraya Datangi Polda Metro Jaya Imbas Laporan Dugaan Kasus Pencemaran Nama Baik dan Konten Asusila

Selvianus Kopong Basar, Jurnalis · Senin 11 Desember 2023 15:19 WIB
Ayu Soraya, istri dari Ko Apex yang tengah bermasalah atas kasus dugaan perselingkuhan dengan Dinar Candy sambangi Polda Metro Jaya, Senin (11/12/2023) bersama kuasa hukumnya
 
Ayu mengaku kecewa, meski masih terus mengikuti proses perkembangan kasus dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya.
 
Sebagai informasi, Ayu Soraya dilaporkan oleh Ayaturrahman atas dugaan tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik dengan nomor LP/B/6012/X/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA.
 
Reporter : Selvianus Kopong Basar       
Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

