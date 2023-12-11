Ayu Soraya, istri dari Ko Apex yang tengah bermasalah atas kasus dugaan perselingkuhan dengan Dinar Candy sambangi Polda Metro Jaya, Senin (11/12/2023) bersama kuasa hukumnya

Ayu mengaku kecewa, meski masih terus mengikuti proses perkembangan kasus dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya.

Sebagai informasi, Ayu Soraya dilaporkan oleh Ayaturrahman atas dugaan tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik dengan nomor LP/B/6012/X/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Reporter : Selvianus Kopong Basar

Producer : Erlangga Agung Asmoro

