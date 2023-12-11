...

Tampung Sementara Pengungsi Rohingya, Mahfud MD Sebut Diplomasi Kemanusiaan

Binti Mufarida, Jurnalis · Senin 11 Desember 2023 19:39 WIB
A A A
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan Indonesia saat ini menjalankan diplomasi kemanusiaan dalam rangka menyelamatkan pengungsi Rohingya. Hal ini disampaikan Mahfud di Istana Negara, Senin (11/12/2023).
 
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pemerintah Indonesia saat ini akan menampung sementara para pengungsi Rohingya.
 
Lebih lanjut, Mahfud MD menegaskan bahwa tugas negara adalah melindungi Hak Asasi Manusia (HAM).
 
Mahfud pun mengatakan bahwa pemerintah sedang mencari solusi terkait penolakan pengungsi Rohingya di sejumlah tempat. Khususnya, dia akan mengundang tiga provinsi yakni Riau, Aceh, dan Sumatera Utara (Sumut) untuk mencari solusi. Meskipun, kata Mahfud, Indonesia tidak terikat dengan Konvensi PBB tentang pengungsi.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini