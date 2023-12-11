Capres 2024 nomor urut tiga yang didukung oleh Partai Perindo, Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan pungutan liar (pungli).

Hal itu disampaikan Ganjar dalam Dialog Apindo Capres 2024 bertajuk Roadmap Perekonomian Indonesia 2024-2029 di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (11/12/2023).

Ganjar kemudian menyoroti pengurusan berusaha yang saat ini masih memerlukan biaya yang tinggi karena banyaknya pungli yang terjadi. Hal itu juga diamini oleh para pengusaha yang hadir. Saat ditanya oleh Ganjar apakah pengurusan berusaha di Indonesia sudah efektif, tidak ada satu pun peserta yang angkat tangan.

Menurut Ganjar, selama ini permasalahan para pelaku usaha hanya sekedar jadi bahan pembicaraan tanpa ada tindakan yang tegas.

