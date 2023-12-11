...

Ganjar Kembali Tegaskan Komitmen Berantas KKN dan Pungli: Lapangan Kerja akan Terbuka

Ikhsan Permana SP , Jurnalis · Senin 11 Desember 2023 19:30 WIB
A A A
Capres 2024 nomor urut tiga yang didukung oleh Partai Perindo, Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan pungutan liar (pungli).
 
Hal itu disampaikan Ganjar dalam Dialog Apindo Capres 2024 bertajuk Roadmap Perekonomian Indonesia 2024-2029 di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (11/12/2023).
 
Ganjar kemudian menyoroti pengurusan berusaha yang saat ini masih memerlukan biaya yang tinggi karena banyaknya pungli yang terjadi. Hal itu juga diamini oleh para pengusaha yang hadir. Saat ditanya oleh Ganjar apakah pengurusan berusaha di Indonesia sudah efektif, tidak ada satu pun peserta yang angkat tangan.
 
Menurut Ganjar, selama ini permasalahan para pelaku usaha hanya sekedar jadi bahan pembicaraan tanpa ada tindakan yang tegas.
 
Reporter : Ikhsan Permana SP
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini