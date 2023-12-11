Sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit, 2 pasien positif Covid-19 di Jakarta meninggal dunia. Kedua pasien lansia tersebut berjenis kelamin perempuan berusia 81 tahun dan 91 tahun.

Diketahui, kedua pasien tersebut memiliki sejumlah penyakit komorbid, serta memiliki riwayat vaksin yang tidak lengkap. Masyarakat diimbau agar melengkapi ketahanan tubuh dengan vaksin dan menjaga pola hidup sehat.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News