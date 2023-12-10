Inter Milan masih kokoh di puncak klasemen usai menggilas Udinese 4-0. Pesta 4 gol di Giuseppe Meazza diawali penalti Hakan Calhanoglu (37').

Federico Dimarco (42') dan Marcus Thuram (44') menjauhkan keunggulan. Lautaro Martinez melengkapi pesta lewat aksinya enam menit jelang bubar.

Gol itu membuat Lautaro menjadi pencetak gol terbanyak Inter dalam satu tahun kalender menyamai Diego Milito (2012) dan Christian Vieri (2001).

