Inter Milan Kokoh Capolista dengan Ganyang Udinese, Lautaro Martinez Ukir Sejarah

Andika Gesta, Jurnalis · Minggu 10 Desember 2023 09:15 WIB
Inter Milan masih kokoh di puncak klasemen usai menggilas Udinese 4-0. Pesta 4 gol di Giuseppe Meazza diawali penalti Hakan Calhanoglu (37').
 
Federico Dimarco (42') dan Marcus Thuram (44') menjauhkan keunggulan. Lautaro Martinez melengkapi pesta lewat aksinya enam menit jelang bubar.
 
Gol itu membuat Lautaro menjadi pencetak gol terbanyak Inter dalam satu tahun kalender menyamai Diego Milito (2012) dan Christian Vieri (2001). 
 
Produser: Andika Gesta
VE: Fani G.

(sfn)

