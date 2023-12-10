Abidzar menjadi wali nikah untuk sang kakak, Adiba Khanza yang menikah dengan Egy Maulana Vikri hari ini, Minggu (10/12/2023). Abidzar menggantikan peran ayahnya, almarhum Ustad Jefri Al Buchori untuk menikahkan sang kakak.

Dijumpai usai prosesi ijab kabul, Abidzar mengaku sempat grogi lantaran menjadi pengalaman pertama baginya menjadi wali.

Produser : Dea K.Charity

Reporter : Nurul Amanah

(fru)

