Solidaritas Dukung Palestina, Ratusan Pesepeda Gelar Aksi di Rumah Pitung Cilincing

Yohannes Tobing, Jurnalis · Minggu 10 Desember 2023 17:20 WIB
Gabungan komunitas pesepeda dari Bekasi, Jakarta dan Depok menggelar aksi gowes bersama di Museum Rumah Pitung, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara pada Minggu (10/12/2023). Kegiatan ini juga untuk mendukung penghentian konflik yang terjadi di Palestina. 
 
Peserta memasang bendera Palestina di setiap sepeda yang digunakan. Sejumlah peserta juga mengenakan pakaian save Palestina dan atribut yang menghiasi. 
 
Dalam aksi yang diikuti ratusan pesepeda ini, terdapat beberapa titik yang disinggahi. Seperti di Rawa Panjang, Harapan Indah dan juga Rumah Pitung. 
 
Reporter: Yohannes Tobing
Produser: Reza Ramadhan

