Gelorakan Semangat Kader, Sekjen PDIP Safari Politik Pemenangan Ganjar-Mahfud Banten

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Minggu 10 Desember 2023 16:00 WIB
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto melakukan safari politik pemenangan Ganjar-Mahfud di Banten. Salah satunya ke Kabupaten Serang pada Minggu (10/12/2023) sore. Hasto yang didampingi Kader PDIP sekaligus Menpan-RB Abdullah Azwar Anas.
 
Kedatangan Hasto disambut rampak gendang beserta tarian. Terlihat ribuan simpatisan dan kader PDIP telah menunggu memadati area aula olah raga tersebut. Safari politik ditujukan untuk menggelorakan semangat juang simpatisan anggota dan kader PDIP
 
Reporter: Muhammad Refi Sandi
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

