Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto melakukan safari politik pemenangan Ganjar-Mahfud di Banten. Salah satunya ke Kabupaten Serang pada Minggu (10/12/2023) sore. Hasto yang didampingi Kader PDIP sekaligus Menpan-RB Abdullah Azwar Anas.

Kedatangan Hasto disambut rampak gendang beserta tarian. Terlihat ribuan simpatisan dan kader PDIP telah menunggu memadati area aula olah raga tersebut. Safari politik ditujukan untuk menggelorakan semangat juang simpatisan anggota dan kader PDIP

Reporter: Muhammad Refi Sandi

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

