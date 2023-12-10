...

Balap Liar Berujung Petaka, 2 Remaja Kritis Usai Hantam Truk di Kota Bandung

Dicky Wismara, Jurnalis · Minggu 10 Desember 2023 08:41 WIB
Dua remaja mengalami luka berat hingga tak sadarkan diri. Keduanya kritis usai menabrak truk derek, Sabtu (9/12) malam. Lokasi di Jalan PHH Mustofa, Bandung, Jawa Barat.
 
Korban mengalami luka di bagian kepala hingga patah tulang. Kejadian berawal saat kedua korban diduga hendak balap liar. Namun nahas kendaraannya yang melaju kencang menghantam truk.
 
Petugas yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Hingga kini belum diketahui identitas kedua korban.
 
Kontributor: Dicky Wismara
Produser: Akira AW

(fru)

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

