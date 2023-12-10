Dua remaja mengalami luka berat hingga tak sadarkan diri. Keduanya kritis usai menabrak truk derek, Sabtu (9/12) malam. Lokasi di Jalan PHH Mustofa, Bandung, Jawa Barat.

Korban mengalami luka di bagian kepala hingga patah tulang. Kejadian berawal saat kedua korban diduga hendak balap liar. Namun nahas kendaraannya yang melaju kencang menghantam truk.

Petugas yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Hingga kini belum diketahui identitas kedua korban.

Kontributor: Dicky Wismara

Produser: Akira AW

(fru)

