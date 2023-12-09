...

Ribuan Warga Palestina Berdesakan di Kamp Pengunsi Muwasi, Gaza

Betty Usman, Jurnalis · Sabtu 09 Desember 2023 23:02 WIB
A A A
Israel menetapkan lahan di pantai Mediterania Gaza zona aman bagi pengungsi dan menerima pasokan kemanusiaan untuk keluarga mereka. Realitanya? Daerah Muwasi adalah kamp tenda sementara ribuan warga Palestina hidup dalam kondisi kumuh di ladang pertanian dan jalan tanah yang tergenang air.
 
Terletak sekitar 20 km2 di Gaza, Muwasi menjadi pusat perdebatan sengit antara Israel dan organisasi kemanusiaan internasional mengenai keselamatan warga sipil. Daerah tersebut tanpa air ledeng atau kamar mandi, dan bantuan kemanusiaan internasional.
 
Tenda-tenda hanya sedikit perlindungan dari cuaca dingin dan hujan di musim dingin. UNRWA tidak mengakui kamp tersebut dan tidak memberikan layanan di sana. Bahan makanan pokok 13 atau 14 kali lebih mahal dibandingkan sebelum 7 Oktober.
 
Produser : Betty Usman
Sumber APTN

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini