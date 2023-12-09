Israel menetapkan lahan di pantai Mediterania Gaza zona aman bagi pengungsi dan menerima pasokan kemanusiaan untuk keluarga mereka. Realitanya? Daerah Muwasi adalah kamp tenda sementara ribuan warga Palestina hidup dalam kondisi kumuh di ladang pertanian dan jalan tanah yang tergenang air.

Terletak sekitar 20 km2 di Gaza, Muwasi menjadi pusat perdebatan sengit antara Israel dan organisasi kemanusiaan internasional mengenai keselamatan warga sipil. Daerah tersebut tanpa air ledeng atau kamar mandi, dan bantuan kemanusiaan internasional.

Tenda-tenda hanya sedikit perlindungan dari cuaca dingin dan hujan di musim dingin. UNRWA tidak mengakui kamp tersebut dan tidak memberikan layanan di sana. Bahan makanan pokok 13 atau 14 kali lebih mahal dibandingkan sebelum 7 Oktober.

Produser : Betty Usman

Sumber APTN

(fru)

