Alam Ganjar, anak dari Capres Partai Perindo Ganjar Pranowo, kompak main bareng dengan Mutiara Baswedan, putri dari Capres Anies Baswedan. Mereka berdua juga ditemani Ketua Dewan Pembina Bersama Prabowo (Bepro), Ibnu Riza.

Momen kebersamaan itu terjadi di acara bertajuk Mikir Santai PlayDay 2023. Acara itu digelar di Vadeva Terrasse, Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (9/12/2023) sore WIB. Alam, Mutiara, dan Ibnu berdiskusi santai dengan anak-anak muda yang hadir.

Selain talkshow, ketiga figur muda itu diminta mengikuti permainan yang sudah disiapkan. Seusai acara, Alam Ganjar mengaku senang bisa berdiskusi dan bermain bersama Mutiara dan Ibnu.

Alam lalu menyampaikan harapan untuk anak-anak muda agar aktif berpartisipasi pada Pemilu 2024. Lebih lanjut, Alam menjelaskan akan tetap berteman baik dengan Ibnu dan Tia terlepas dari siapapun yang terpilih di Pemilu 2024 nanti.

Reporter: Rifqi H

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

